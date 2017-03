Calciomercato Serie A, da Chiesa a Pellegrini: ombra blaugrana sui talenti Under 21

31/03/2017 08:26

CALCIOMERCATO SERIE A / Attenta Italia, il Barcellona potrebbe portarti via alcuni tra i giovani più talentuosi del campionato! Lo scorso lunedì, i dirigenti blaugrana Robert Fernandez e Urbano Ortega erano presenti sugli spalti dello stadio Olimpico di Roma per assistere dal vivo alla sfida tra Italia e Spagna Under 21.

L'osservato speciale numero uno è stato Hector Bellerin, terzino dell'Arsenal corteggiato sia dal Barcellona che dalla Juventus, ma gli uomini mercato catalani hanno guardato con particolare interesse anche le prestazioni di Lorenzo Pellegrini, in gol nell'1-2 iberico, Domenico Berardi, sul quale c'è da superare la concorrenza dell'Inter, e Federico Chiesa.

