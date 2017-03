Calciomercato Milan, da Kakà a Ibrahimovic: le cessioni più onerose dell'era Berlusconi

Matteo Bellan

31/03/2017 09:00

CALCIOMERCATO MILAN CESSIONI BERLUSCONI / L'era di Silvio Berlusconi al Milan sta per concludersi. Il 14 aprile, salvo colpi di scena clamorosi, il club verrà ufficialmente venduto alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li. Si chiuderà un capitolo di storia rossonera durato ben 31 anni e che ha portato in bacheca 29 trofei, l'ultimo conquistato nel dicembre scorso contro la Juventus a Doha: la Supercoppa Italiana. Per la nuova proprietà sarà praticamente impossibile ripetere un simile score, ma bisogna comunque puntare ad aprire un nuovo ciclo vincente.

Molto passerà dalle scelte che verranno fatte in sede di calciomercato, dove conterà avere un budget sostanzioso e saper spendere bene i soldi, su giocatori funzionali al progetto tecnico-tattico di Vincenzo Montella. Difficile aspettarsi l'arrivo subito di fuoriclasse come all'inizio dell'era Berlusconi, quando a Milanello sbarcarono giocatori del calibro di Donadoni, Van Basten, Gullit, Rijkaard e via via tanti altri che hanno portato gioie e trofei. Fino a quando il patron rossonero ha deciso di investire, il calciomercato Milan è stato caratterizzato da grandi colpi.

Calciomercato Milan, le cessioni eccellenti di Berlusconi

I 31 anni berlusconiani vengono ricordati soprattutto per le grandi vittorie e gli straordinari campioni che hanno vestito la maglia rossonera. Ma in questo lungo ciclo non sono mancate le cessioni pesanti, alcune molto dolorose, di giocatori che in quel momento erano molto importanti per la squadra. Andiamo ad elencare le 5 cessioni più onerose avvenute durante l'era di Berlusconi al Milan.

1) RICARDO KAKA' (65 milioni di euro): nell'estate del 2009 il brasiliano, autentico beniamino dei tifosi, fu venduto al Real Madrid. Uno shock per i milanisti, che al termine della stagione avevano già perso Paolo Maldini (ritiro) e Carlo Ancelotti (andato al Chelsea). Una cessione che fece arrabbiare molto, considerando pure che nel gennaio precedente venne annunciata la sua permanenza definitiva dopo il rifiuto dell'offerta monstre del Manchester City, e che probabilmente ha generato le prime grosse crepe tra la tifoseria e la dirigenza. A causa di alcuni problemi fisici, Ricky con i 'blancos' non è riuscito a ripetere le grandi cose fatte al Milan. E proprio in rossonero tornò nell'estate 2013 per una stagione, prima di tornare in Brasile e poi successivamente volare in Florida per giocare nell'Orlando City, dove tuttora milita. Ha lasciato dopo 104 gol in 307 presenze.

2) ANDRIY SHEVCHENKO (43.5 milioni di euro): al termine della stagione 2005/2006 l'ucraino in conferenza stampa annuncia l'intenzione di lasciare il Milan per andare a Londra, dove giocherà nel Chelsea di Josè Mourinho. Un altro addio doloroso il suo, visto che si trattava di un altro beniamino dei tifosi e secondo marcatore della storia rossonera. In Premier League, però, le cose non vanno bene per lui. Non riuscirà ad imporsi e nel 2008 torna in prestito a Milano, dove però non si riesce a rilanciare a fa vedere che ormai non è più lo stesso. Non verrà riscattato e in seguito tornerà alla Dinamo Kiev, dove chiuse la carriera nel 2012 dopo un Europeo in casa giocato da protagonista. Oggi è commissario tecnico dell'Ucraina. Per lui 175 gol in 322 presenze al Milan

3) THIAGO SILVA (42 milioni di euro): un altro addio che fece arrabbiare i milanisti, perché poche settimane prima della cessione al PSG, Berlusconi in diretta televisiva garantì che né lui e neppure Zlatan Ibrahimovic sarebbero partiti. Invece, in seguito ci fu un cambio di opinione quando il club parigino aumetò l'offerta e strappò il difensore brasiliano. Era l'estate 2012, quella in cui il Milan vide partire anche tanti senatori e praticamente smise di poter puntare a vincere. L'ex Fluminense era uno dei pochi campioni attorno ai quali poter ricostruire, ma Berlusconi decise di vendere. E' ancora al PSG, dove è capitano e ha vinto tutto in Francia.

4) ZLATAN IBRAHIMOVIC (21 milioni di euro): finito al PSG insieme a Thiago Silva nell'estate 2012, dopo un campionato concluso da capocannoniere e da vero salvatore della patria di un Milan falcidiato da infortuni che finì per perdere uno Scudetto alla portata contro la prima Juventus di Antonio Conte. Avrebbe voluto rimanere in rossonero e lo ha dichiarato più volte, ma le esigenze economiche del club lo spinsero ad accettare la comunque ricchissima offerta proveniente da Parigi. Un altro rimpianto per i tifosi, che si sono goduti lo svedese solo per due stagioni e che lo hanno perso con la consapevolezza che da lì in avanti sarebbero stati anni difficili. Per lui 56 gol in 85 presenze al Milan. Oggi è al Manchester United, dopo quattro anni in cui ha conquistato ogni trofeo in Francia.

5) MARIO BALOTELLI (20 milioni di euro): sicuramente la cessione meno dolorosa tra queste cinque. Anzi, a un certo punto i tifosi erano in parte sollevati dall'addio di un ragazzo con tanto potenziale ma senza l'atteggiamento giusto per fare il salto di qualità necessario per trasformarsi in campione. Quando il Liverpool lo acquistò nell'estate 2014, non ci furono lamentele da parte dei milanisti. Ad Anfield Road le cose non sono andate bene, però, e un anno dopo c'è stato il ritorno al Milan in prestito secco. Ma neppure in rossonero ha brillato (1 solo gol in campionato) e così è ritornato momentaneamente in Inghilterra, per poi passare al Nizza dove si sta confermando croce e delizia con un bottino di tutto rispetto: 10 gol in 17 presenze in Ligue1.