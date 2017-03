Calciomercato Inter, colpo doppio: svolta Berardi, incontro Schick

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

31/03/2017 07:52

CALCIOMERCATO INTER BERARDI SCHICK / Grandi manovre in entrata per il calciomercato Inter: il Sassuolo ha aperto ufficialmente al trasferimento di Domenico Berardi in nerazzurro e lunedì potrebbe arrivare l'intesa con la Sampdoria per l'acquisto di Patrik Schick.

L'amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali ha dichiarato nelle scorse ore: "Suning pazzo di Berardi? Fa bene a esserlo perché è un campione. Se fosse veramente così, al momento opportuno l'Inter ci farà una richiesta che adesso non è mai arrivata. Non c'è stato nessun contatto per Berardi fino adesso. Quanto vale il suo cartellino? Ho letto grandi cifre in giro, penso che nel momento in cui c'è la volontà di fare l'operazione si farà la valutazione giusta". Come si legge su 'Tuttosport', oltre all'apertura del Sassuolo c'è da registrare il 'via libera' della Juventus, che ha allentato la presa sul giocatore.

E sempre il quotidiano torinese aggiorna i tifosi nerazzurri sulla situazione Schick: la partita di lunedì potrebbe servire a raggiungere un'intesa (almeno verbale) con la dirigenza della Sampdoria. L'idea interista è quella di prenotare l'attaccante slovacco per la stagione 2018/19, lasciandolo ancora un anno a Genova. Ausilio ha parlato di lui (e di Muriel e Skriniar) con Romei qualche settimana fa.