Serie B, ESCLUSIVO Elvis Abbruscato: "Orsolini sarà un faro della Nazionale"

31/03/2017 08:50

SERIE B ELVIS ABBRUSCATO / Torna in campo la news Serie B con due anticipi di tutto rispetto: Avellino-Spal e Cesena-Frosinone. In vista di questa trentatreesima giornata ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni chi di gol in cadetteria ne ha fatti davvero molti, Elvis Abbruscato. L'ex attaccante di Reggio nell'Emilia, ora allenatore della Beretti dell'Arezzo, ha commentato per Calciomercato.it le ultime news Serie B.

Serie B, Elvis Abbruscato fa il punto della 33ma giornata

Elvis Abbruscato non è sorpreso dalla Spal: "Mi aspettavo una loro esplosione così importante. Già in un'altra intervista avevo detto che avrebbero lottato per la promozione diretta in Serie A. Leonardo Semplici può contare su un gruppo solido e costruito davvero molto bene. La società non si inventa nulla e fa cose semplici per riuscire a raggiungere l'obiettivo di essere costante. Hanno preso giocatori di grande qualità a gennaio che hanno aumentato il livello tecnico. Stanno crescendo partita dopo partita".

Il calo del Verona, reduce da tre pareggi di fila, invece viene analizzato così: "La squadra di Fabio Pecchia non è riuscita ad esprimere il suo potenziale come squadra perchè ha dei valori tecnici al di là di questa categoria. Probabilmente ancora oggi non sono riusciti a calaris nella parte di chi deve giocare in una Serie B che non gli appartiene assolutamente né come pubblico né come squadra".



Chiusura su Riccardo Orsolini dell'Ascoli calciatore giovane e di valore indiscutibile che la Juventus ha acquistato a gennaio lasciandolo parcheggiato proprio nelle Marche. Ecco le parole di Abbruscato: "E' un giocatore di grande prospettiva e la Juventus non sbaglia mai su queste cose. Sarà uno dei giocatori che farà parte della nazionale azzurra".