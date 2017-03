Bayern Monaco, poker di squadre su Kimmich

31/03/2017 06:08

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO KIMMICH / Futuro in bilico per Joshua Kimmich. Il poliedrico difensore tedesco non è soddisfatto del minutaggio che gli riserva Ancelotti e potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate. Come riporta 'Kicker', sui di lui ci sono i due club di Manchester (United e City), oltre a due formazioni spagnoli che - secondo la testata teutonica - con ogni probabilità sono Barcellona e Real Madrid.

D.G.