Calciomercato Juventus, Pjaca ko: si punta uno 'scontento' in casa Lazio

31/03/2017 00:01

CALCIOMERCATO JUVENTUS INFORTUNIO PJACA KEITA LAZIO / Il grave infortunio di Marko Pjaca scombia i piani della Juventus. Il croato rischia di saltare parte anche della prossima stagione, motivo per il quale la 'Vecchia Signora' sarebbe tornata ad interessarsi in maniera concreta a Keita Balde Diao, esterno offensivo che ha un contratto in scadenza nel 2018 con la Lazio e che è nel mirino anche del Milan. A riferirlo è 'Sky Sport'.

D.G.