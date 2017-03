Inter, Capello consiglia: "Meglio Chiesa di Berardi e Bernardeschi"

30/03/2017 23:46

INTER CAPELLO CHIESA BERARDI BERNARDESCHI / L'Inter tra Berardi e Bernardeschi? Se fosse per Fabio Capello la scelta ricadrebbe su un altro giocatore: "Ci sono diversi giovani italiani che mi hanno colpito. Donnarumma non è più nelle giovanili, quindi direi Chiesa della Fiorentina, che ha 18 anni e gioca nell'Under 21. Poi penso anche che Locatelli abbia un bel futuro. Ci sono anche molti altri giovani, come Berardi e Bernardeschi, che sono grandi giocatori, ma i due che ho nominato prima hanno qualcosa in più degli altri: il primo per velocità, il secondo per personalità, perché per giocare a centrocampo bisogna averne molta", ha spiegato l'ex allenatore dei nerazzurri in un'intervista concessa a 'Uefa.com'.

D.G.