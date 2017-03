30/03/2017 23:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS JANKTO / Non è passata certamente inosservata la crescita di Jakub Jankto, che dopo l'ottima stagione in prestito in Serie B con l'Ascoli si sta imponendo anche in Serie A con l'Udinese. Sul classe '96 si sono subito attivati i grandi club, non solo italiani. Dopo la Juventus, infatti, ora anche l'Arsenal sarebbe sulle tracce del centrocampista ceco, riferisce il britannico 'Daily Mirror'.



L.P.