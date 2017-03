Calciomercato Milan, ds Schalke: "A breve Kolasinac deciderà il suo futuro"

30/03/2017 23:34

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC SCHALKE / Arrivano messaggi incoraggianti dalla Germania per il Milan. Lo Schalke 04, infatti, ha aperto all'addio di Sead Kolasinac: "Stiamo già guardando avanti in vista del mercato al fine di essere preparati nel caso in cui Kolasinac decidesse di non rinnovare. Quando deciderà cosa fare? Presto", ha spiegato il ds Christian Heidel in conferenza stampa.

Come vi abbiamo rivelato, su Kolasinac - oltre agli interessamenti di Juventus e Roma - ci sono diversi club di Premier League in lizza.

D.G.