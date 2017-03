FACEBOOK - Portanova annuncia il ritiro: "Il momento giusto per andare oltre"

31/03/2017 04:01

PORTANOVA RITIRO / A 38 anni compiuti Daniele Portanova dice stop. Svincolato dopo l'ultima avventura al Siena, il difensore che in carriera ha vestito anche le maglie di Genoa, Napoli e Bologna ha annunciato sul suo profilo Facebook il ritiro dal calcio giocato: "Ho lasciato un pezzo del mio cuore dentro ciascuna di queste maglie, e avuto il privilegio di portare addosso i colori di queste città. Accanto alla famiglia che ho per nascita, nel mio cuore c'è la famiglia fatta di tutte le persone che hanno condiviso con me questo cammino. Adesso, sperando di aver saputo dare almeno la metà di quello che ho ricevuto da voi, è il momento giusto per andare oltre...".



L.P.