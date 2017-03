Calciomercato Juventus, dalla Francia: Verratti 'alza' la voce col PSG

30/03/2017 23:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI PSG INTER BARCELLONA / Juventus e Inter sono pronte a fare follie per lui. Marco Verratti, però, al momento dà la priorità al PSG. Ad una condizione: come rivela 'Le Sport 10', che la dirigenza transalpina costruisca una squadra di altissimo livello che possa competere per la vittoria della Champions League. Altrimenti chiederà la cessione ed inizierà a prendere in considerazione le proposte che arriveranno dall'Italia e non solo.

Sì, perché come sottolinea 'Goal.com', il Barcellona è fortemente interessato al playmaker italiano: la dirigenza lo considera l'erede naturale di Xavi e sta valutando il possibile investimento da 80 milioni di euro necessario per portarlo in Catalogna.

D.G.