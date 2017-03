Inter, Andreolli: "Terzo posto? Mission impossible! La pallonata a Mancini..."

30/03/2017 23:09

INTER ANDREOLLI OBIETTIVO EUROPA / Reduce da quattro vittorie nelle ultime sei partite, l'Inter vuole ripartire al meglio dopo questa sosta. "Non è tanto quello, ma più creare la mentalità vincente", ha spiegato Marco Andreolli ai microfoni di 'Inter Channel'. Il difensore nerazzurro ha poi proseguito: "Vincere consecutivamente ti porta a costruire una mentalità vincente che poi aiuta non sono il singolo giocatore ma tutto l’ambiente". Di seguito i passaggi più significativi della sua intervista:

LOTTA EUROPA - "Terzo posto? Bisogna continuare con il lavoro che stiamo facendo da un po’ di mesi, con questa voglia e questa determinazione. E' dura, lo sapevamo: è quasi una missione impossibile però bisogna crederci fino all'utimo e provare a vincere tutte le partite da qui alla fine. Dobbiamo chiudere la stagione nel migliore dei modi, bisogna fare il massimo e poi a fine anno vedremo cosa saremo riusciti a ottenere. Il futuro? Le premesse sono buone, la strada che abbiamo intrapreso in questi mesi è buona, bisogna continuare così per ritornare in alto, ogni giorno cercare di metterci sempre qualcosina in più, a partire dalla Sampdoria. Se vogliamo rendere possibile quello che oggi sembra impossibile bisogna provare a vincerle tutte da qui alla fine e poi tireremo le somme".

PALLONATA A MANCINI - "Lì per lì, quando la palla gli è finita addosso, mi era venuto in mente di chiedere scusa, avevo anche alzato il braccio. Ovviamente stai giocando, quindi pensi alla partita, a quello che stai facendo. Non pensavo potesse scatenare tutto quello, ancora ogni tanto mi arrivano messaggi. Queste sono le cose che accadono oggi con i social".

D.G.