Milan, i ricordi di Lapadula: "Quanti fallimenti vissuti! Pensai: 'Chi me lo fa fare?'"

30/03/2017 22:50

MILAN LAPADULA / Gianluca Lapadula sa bene cosa significa fare la gavetta. Ivrea, Atletico Roma, Ravenna, San Marino, Teramo ma anche l'esperienza slovena col Gorica: queste sono solo alcune delle formazioni nelle quali ha militato nella sua carriera. Poi, a 26 anni, il tanto atteso esordio in Serie A: il 27 agosto scorso nella gara tra Milan e Napoli.

Un premio per il suo lungo cammino: "Negli anni ho visto tanti compagni cambiare strada perché non riuscivano a pagarsi un affitto fuori casa o non arrivavano a fine mese - ha ricordato la punta rossonera a 'redbull.com' - Io sono sempre stato positivo, il mio cuore ci ha sempre creduto anche quando ero rimasto l'unico. Forse era giusto passare tutto quello che ho passato per capire cosa significa arrivare in alto. Ho avuto momenti in cui mi sono detto: 'Ma chi me lo fa fare?'. Mi ricordo una sequenza incredibile: arrivo agli Allievi nazionali del Treviso e il Treviso fallisce. Vado in C2 a Vercelli e l'anno dopo fallisce, poi vado all'Ivrea e fallisce, poi all'Atletico Roma in C1 che fallisce, l'anno dopo vado a Ravenna e fallisce anche il Ravenna. In un anno ho dovuto superare due fallimenti".

Oltre all'esordio in massima serie, c'è un altro ricordo che resterà sempre impresso nella sua mente: il primo gol tra i professionisti con la maglia del Ravenna. "Giocai quella partita solo perché tutti gli altri attaccanti erano rotti - ha ricordato Lapadula - L'allenatore prima di mettermi in campo mi dice: 'Lapa che devo fare, sono tutti rotti, devi giocare tu'. La mia motivazione era a terra. Nel primo tempo ero in mezzo a due difensori centrali che erano alti il doppio di me. Nell'intervallo vado dal mister e dico: 'Mister non mi cambiare'. Lui mi risponde: 'Ma che dici, non hai toccato una palla'. Io però avevo la sensazione di dover rimanere in campo. Al 70esimo fanno l'1-0, all'82esimo prendo palla a centrocampo, salto un uomo, ne salto un altro, tiro una stecca, palo, gol. Primo gol nei professionisti contro la Salernitana in una partita in cui ho giocato perché tutti gli altri erano rotti. Un momento del genere non si può spiegare".

D.G.