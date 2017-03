ESCLUSIVO

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

30/03/2017 22:31

CALCIOMERCATO TORINO PETRACHI / Potrebbe concludersi dopo otto stagioni il rapporto tra Gianluca Petrachi e il Torino. Mentre l'attuale direttore sportivo granata potrebbe essere affascinato dalla proposta di un grande club, il presidente Urbano Cairo pensa all'esperienza di Pierpaolo Marino, ex Napoli e Atalanta e quest'anno ai box. Per adesso solo voci che si rincorrono, ma la sensazione è che qualcosa stia bollendo in pentola.