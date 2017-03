Calciomercato Milan, le mosse di Yonghong Li: big blindati e squadra rinforzata

Matteo Bellan

30/03/2017 22:40

CALCIOMERCATO MILAN YONGHONG LI / C'è molta curiosità di conoscere quelle che saranno le mosse del Milan in sede di calciomercato una volta che il closing sarà perfezionato e si potrà dunque cominciare a progettare la campagna acquisti estiva. Se tutto filerà liscio, dal 14 aprile il club avrà una nuova proprietà guidata da Yonghong Li e una nuova dirigenza con Marco Fassone amministratore delegato e Massimiliano Mirabelli direttore sportivo.

In questi mesi i futuri dirigenti rossoneri hanno lavorato su diverse piste, andando a visionare molte partite e prendendo numerosi contatti con club e agenti. Non si faranno trovare impreparati appena saranno ufficialmente in carica. Si vocifera già di un budget da almeno 100 milioni di euro da dover gestire. Non sarebbe male per cominciare, considerando pure che alcuni soldi possono arrivare da eventuali cessioni del calciomercato Milan.

Calciomercato Milan: top trattenuti e acquisti di livello

Ci si domanda che tipo di mercato farà il Milan in estate e, in primis, se riuscirà a trattenere i migliori giocatori, come per esempio Gianluigi Donnarumma. Stando agli accordi presi tra Yonghong Li ed Elliott Managent Corporation, il fondo che ha prestato al broker cinese i soldi per acquistare la società, i big non potranno essere ceduti per fare esclusivamente cassa. Ciò significa che la vendita di un pezzo pregiato potrà avvenire solo per finanziare l'arrivo di un altro giocatore di livello.

Elementi come Donnarumma, Romagnoli, Bonaventura (già blindato) e Suso non dovrebbero essere a rischio. Diverso è il discorso per Bacca, che viaggia verso i 31 anni e che potrebbe essere sostituito da un altro grande bomber. Sono circolati nomi importanti in questi giorni: Kalinic, Morata e Aubameyang. Pezzi da 90 che fanno sognare i tifosi, anche se i milanisti da qualche anno sono abituati ad andarci cauti quando si parla di calciomercato in entrata. Sempre in attacco una delle possibili operazioni riguarda la permanenza di Deulofeu, giocatore divenuto fondamentale nel progetto tecnico-tattico di mister Montella. Molto dipenderà dal Barcellona, che può riacquistarlo dall'Everton per 12 milioni e poi valutare cosa fare. Non ci fosse la possibilità di tenerlo, l'alternativa potrebbe essere Keita della Lazio.

In difesa il Milan vuole puntare su Musacchio del Villarreal, centrale a lungo inseguito la scorsa estate e che può arrivare tra qualche mese per 15-16 milioni visto che il suo contratto scade a giugno 2018. L'ex River Plate è molto apprezzato da Montella e può essere il giusto partner per Romagnoli, essendo abbastanza giovane ed esperto. Attenzione a Kolasinac, terzino sinistro che si svincola dallo Schalke 04 e che Mirabelli segue da tempo. A centrocampo i nomi più caldi sembrano essere quelli di Fabregas (Chelsea), Kessié (Atalanta), Pellegrini (Sassuolo) e Wilshere (Arsenal).