Juventus, Marchisio: "Napoli? No, prima il campionato! Col Barcellona non è una rivincita"

30/03/2017 22:24

JUVENTUS MARCHISIO NAPOLI BARCELLONA SERIE A / Sta per iniziare un periodo cruciale per la stagione della Juventus. Il sogno 'triplete' passa per questo decisivo mese, tra il rush finale della Serie A, il match di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli e la suggestiva sfida di Champions contro il Barcellona. Un periodo che Claudio Marchisio ha commentato ai microfoni del canale tematico bianconero, dove ha fatto il punto delle principali news Juventus. Queste i passaggi principali ripresi da Calciomercato.it.

Juventus, Marchisio: "Col Napoli sarà un match bellissimo. Saremo carichi di adrenalina col Barcellona"

ESORDI - "Da bambino amavo giocare in attacco, poi sono diventato un centrocampista. E sono felice e di essere una delle bandiere bianconere, era il sogno che coltivavo fin da bambino, è stato un cammino incredibile, fino a oggi. Sono orgoglioso io e lo è tutta la mia famiglia… È stato talmente bello questo percorso che mi sembra ancora di essere dentro a un sogno, anche se sono passati tanti anni e sono stati vinti tanti trofei".

SALTO - "Il momento in cui ho realizzato che sarei diventato un professionista? La conferma è stata Napoli-Juve 2006/2007, una prestazione importante dopo la quale mi sono sentito pronto. È stato un periodo particolare, quello, che mi ha visto entrare nella prima squadra fin dal ritiro, mi sono sentito per la prima volta parte integrante della Juve".

JUVENTUS STADIUM - "Come vivo? Come la nostra casa, un binomio inscindibile con la squadra. Abbiamo subito vinto lo Scudetto, è stato tutto perfetto e lo è ancora: in campo ci accorgiamo di quanto sia importante".

NAPOLI - "Noi pensiamo a una partita per volta: arriviamo da un periodo in cui sia alla Juve che al Napoli in tanti hanno viaggiato con le Nazionali. Napoli-Juve sarà una sfida bellissima: loro stanno dimostrando di essere una squadra con giocatori importanti che esprimono un bel calcio, noi stiamo facendo molto bene, cresciamo di partita in partita. Ci concentriamo per ora solo sul campionato, alla Coppa Italia ci pensiamo dopo".

BARCELLONA - "Anche se la Champions League si incastra in momenti delicati del campionato, l’adrenalina ti dà energie fisiche e mentali incredibili. Partite come quella con il Barcellona si giocano da sole. Una rivincita? No, quello sarebbe stato in una finale: il nostro obiettivo è giocarci la Coppa a Cardiff. Il loro giocatore che ammiro di più è Iniesta: ha talento e intelligenza infiniti, riesce a dare tantissimo sia con le sue idee che con il palleggio e la gestione della palla".

INFORTUNIO PJACA - "Immagino che per Pjaca questo sia un momento non facile, l’infortunio è arrivato in un periodo clou della stagione. Ma Marko ha sani principi, voglia di lavorare ed è giovane, ha tempo di far vedere a tutti il suo grande talento".

GOL DA SOGNO - " Il gol che vorrei segnare? Uno da centrocampo. Ci ero riuscito con la Primavera, anni fa, contro la Salernitana, al calcio d'inizio. In prima squadra mai, ma i portieri sono attentissimi. E' difficile…".

SOCIAL NETWORK - "Sono cresciuto insieme ai Social Network, li vivo nel quotidiano, in modo spensierato e sapendo che hanno lati positivi e negativi. Il mio preferito è Instagram: grazie alle foto capisci non solo dove sia una persona, ma anche il suo stato d’animo.

D.G.