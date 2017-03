Calciomercato Roma, Maccarone rivela: "Ero vicino ai giallorossi. Skorupski è pronto!"

30/03/2017 22:15

CALCIOMERCATO ROMA MACCARONE SKORUPSKI EMPOLI / Sabato sera se la ritroverà da avversaria, ma Massimo Maccarone ha 'rischiato' di disputare Roma-Empoli con la maglia giallorossa indosso. "Sono stato vicino alla Roma nel 2002, prima di andare in Inghilterra - ha ammesso l'esperto attaccante a 'romanews.eu' - Poi, negli anni successivi, alcune vicissitudini hanno fatto sì che rimanessi ad Empoli e non potessi approdare nella Capitale".

In rosa con lui c'è chi spera di riuscire a compiere questo 'viaggio' che lui non è mai riuscito a fare: "Skorupski è un giocatore che è cresciuto molto rispetto allo scorso anno, sta facendo un campionato importante. Rimane sempre difficile però esprimersi. Qui all'Empoli subisci molti tiri, mentre quando sei in una grande squadra meno: devi essere più concentrato. Penso che sia maturo, ora va anche in Nazionale. Rispetto all'anno scorso è migliorato tantissimo", ha concluso la punta di Martusciello.

D.G.