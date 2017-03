Calciomercato Serie B, il punto di Cm.it sulla giornata: il Braga chiude per Coly

Matteo Fantozzi - Giovanni Remigare

30/03/2017 21:59

CALCIOMERCATO SERIE B / Il calciomercato Serie B oggi parte dal tavoliere pugliese con l'interesse del Bari verso Maikol Negro del Matera. L'attaccante, classe '88, 18 reti in 34 partite tra campionato e Coppa Italia, è di fatto entrato nel mirino dei galletti che hanno intenzione di incontrare l'agente del centravanti già nei prossimi giorni. L'interesse è vivo anche per Oliver Kragl in rotta con il Frosinone. La società barese dovrà però cercare di sbaragliare la concorrenza del Chievo Verona.

Calciomercato Serie B, i movimenti della giornata

Continuano le voci di calciomercato anche in casa del Cittadella dove ormai il direttore Stefano Marchetti sembra ai titoli di coda. Al suo posto dovrebbe arrivare Moreno Zonchi che ha esperienze nel settore giovanile della Juventus e come direttore dello Spezia. Sicuramente saranno decisive le prossime settimane per capire qualcosa di più di questa possibile trattativa.



Intanto pare che lo Sporting Braga sia a un passo dal chiudere con Racine Coly del Brescia. Il difensore è abile a giocare sia al centro che come terzino di sinistra. Inoltre il ragazzo è appena un classe 1995 e quindi ha ancora notevoli margini di crescita. Il Brescia è alle strette per cederlo visto che comunque il suo contratto va in scadenza nel giugno del 2018. Sarebbe per la squadra lusitana un grande colpo visto che sull'ivoriano c'erano anche diverse squadre della Serie A italiana.



Per quanto riguarda il mercato degli allenatori, attenzione particolare alla situazione di Pierpaolo Marino che quasi certamente sarà l'allenatore del Frosinone anche per la prossima stagione, anche se le sirene che arrivano da alcune squadre di Serie A, Genoa e Udinese su tutte, potrebbero ingolosire il tecnico dei ciociari. Bisogna dire che l'allenatore siciliano, in accordo con la società, ha gia pronto il rinnovo per la prossima stagione: sarà pura formalità o ci saranno colpi di scena? Altra panchina calda è quella di Cristina Bucchi: il Perugia gli ha saggiamente fatto firmare, l'estate scorsa, un contratto biennale e fara di tutto per tenerselo stretto e proseguire un progetto importante anche per il futuro. L'ex attaccante, tra le altre, di Napoli, Siena e Pescara, è osservato con attenzione da alcune squadre del campionato cadetto, Spezia, Novara e Vicenza tra le più gettonate. L'intento dell'ex Maceratese è quello di rispettare il contratto con il grifo, ma a fine stagione si potrà sicuramente programmare tutto con più lucidità e prendere le giuste decisioni.