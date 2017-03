MLS, Schweinsteiger si presenta: che gaffe del giornalista!

30/03/2017 21:37

MLS SCHWEINSTEIGER CONFERENZA STAMPA / Una conferenza stampa che non scorderà tanto facilmente. Quest'oggi Bastian Schweinsteiger è stato presentato ai suoi nuovi tifosi dei Chicago Fire rispondendo alle consuete domande dei giornalisti presente. A tutte meno che una: "Bastian con te potremmo puntare a vincere la Coppa del Mondo?", l'insolito quesito che è stato posto al tedesco. Un attimo di imbarazzo generale, poi arriva l'intervento risolutore del general manager del club: "Noi come club non giochiamo i Mondiali, adattiamo la domanda alla MLS Cup. Con il tuo arrivo Chicago può puntare alla MLS Cup?".

D.G.