Closing Milan, anche un rappresentante di Elliott nel CdA?

30/03/2017 21:03

CLOSING MILAN NEWS ELLIOTT / Il 14 aprile dovrebbe essere una giornata cruciale per il futuro del Milan. Sarà quella la data in cui arriveranno le firme del passaggio di proprietà del club da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux. Inoltre, presso la sede di via Aldo Rossi, si svolgerà alle 14:30 l'Assemblea dei Soci che sancirà il cambio dei vertici dirigenziali e alcune modifiche allo Statuto societario. Un menù ricco, considerando pure la conferenza stampa successiva, per un giorno storico in casa rossonera.

Closing Milan, anglo-americani nel CdA rossonero

Per quanto riguarda il nuovo Consiglio di Amministrazione che verrà nominato il 14 aprile, finora si era sempre parlato di una composizione italo-cinese con 6 membri: Yonghong Li, David Han Li, Lu Bo, Marco Fassone, Marco Patuano e Roberto Cappelli. Ma stando alle ultime Milan news rivelate dall'agenzia 'Ansa', nel CdA potrebbe esserci anche un rappresentante della Elliott Management Corporation. Si tratta del fondo anglo-americano che ha concordato con Mr. Li un prestito da 303 milioni di euro per consentigli di chiudere l'operazione di acquisto del club.

L'hedge fund guidato da Paul Singer potrebbe, dunque, fare il proprio ingresso nel Milan in maniera diretta. Ovviamente questa indiscrezioni va confermata e capiremo solamente nei giorni prossimi al 14 aprile se effettivamente ci sarà un membro angolo-americano nel CdA rossonero. La cosa certa è che Elliott intende tutelare il proprio 'investimento' e dunque con Yonghong Li ha già stabilito il divieto di depauperare la squadra, vendendo i pezzi pregiati al fine di fare cassa. Il futuro proprietario del Milan dovrà sapersela cavare per rilanciare il 'Diavolo'. Il prossimo calciomercato estivo sarà un test importante per vedere quali prospettive può avere il Milan. Anche se già nell'immediato post-closing ci saranno delle priorità da assolvere per dimostrare subito la solidità del progetto, su tutte il rinnovo di Gianluigi Donnarumma.