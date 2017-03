Calciomercato Lazio, sirene spagnole per Milinkovic-Savic

30/03/2017 20:59

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC VALENCIA / La stagione di apprendistato è alle spalle, quest'anno Sergej Milinkovic-Savic ha lasciato sprigionare in toto le sue enormi qualità. Centrocampista grantico ma col piede raffinato, il colosso serbo è diventato uno dei perni della Lazio di Simone Inzaghi ripagando la fiducia con 6 gol e altrettanti assist in 29 presenze stagionali. Un rendimento che non è passato inosservato agli altri club, tanto da farlo diventare uno dei principali giocatori attenzionati del calciomercato Lazio.

Calciomercato Lazio, anche il Valencia si mette in fila per Sergej Milinkovic-Savic

La lista delle estrimatrici di Milinkovic-Savic è lunga e nutrita. Sono molte le società che nell'ultimo periodo hanno fatto (e continuano a fare) visionare il 'tuttocampista' biancoceleste. In Italia c'è la Juventus, sempre molto sensibile quando si parla di giovani dalle indiscusse qualità tecniche. Ma anche la Premier League si è messa in fila per lui: l'Arsenal lo vorrebbe per la propria mediana, così come il Chelsea con Conte che lo ha individuato come il perfetto erede di Matic. Oltre a loro, però, da oggi si è aggiunta anche un'altra pretendente. Stavolta dalla Spagna: come riferisce 'Super Deporte', infatti, anche il Valencia ha messo nel mirino il numero 21 della Lazio. I 'Pipistrelli' sono pronti a compiere una rivoluzione nel prossimo calciomercato e sembrano intenzionati a fare spesa proprio nell'Under 21 della Serbia che in questi anni sta sfornando piccoli diamanti grezzi: oltre al laziale piacciono Andrija Živković del Benfica, Nemanja Maksimovic dell'Astana, Mijat Gaćinović dell'Eintracht Francoforte e Marko Grujić del Liverpool.

Arrivare a Milinkovic-Savic non sarà un'impresa semplice per i spagnoli: "Lui è felice a Roma, pensa solo alla Lazio e vuole fare bene per questo club e i suoi tifosi", ha svelato in esclusiva a Calciomercato.it il suo agente non molto tempo fa. La stessa Lazio, tra l'altro, ha già avviato le negoziazioni per il rinnovo con relativo adeguamento salariale: base d'intesa raggiunta a 1,5 milioni all'anno e possibile clausola rescissoria per evitare un nuovo 'caso Keita'.

D.G.