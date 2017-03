Calciomercato Roma, UFFICIALE: Monchi lascia il Siviglia. Ora i giallorossi

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/03/2017 21:11

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Il primo passo è stato mosso, ora è solo questione di (davvero) poco tempo. Monchi alla Roma, ormai ci siamo. Dopo l'incontro andato in scena oggi pomeriggio tra il Consiglio d'Amministrazione del club ed il dirigente spagnolo, il Siviglia in serata ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto l'accordo per l'addio di Ramón Rodríguez Verdejo, ovvero Monchi, che ora sarà libero di firmare ed iniziare il suo nuovo incarico da direttore sportivo dei giallorossi.