Fifa, UFFICIALE: ecco la composizione del Mondiale 2026 48 squadre

30/03/2017 20:42

FIFA MONDIALE 48 SQUADRE / Nasce oggi il rivoluzionario Mondiale 2026, il primo che prevede l'allargamento a 48 squadre. La Fifa, oggi, ha reso nota la composizione del torneo che avrà:



- 16 squadre dall'Europa

- 9 dall'Africa

- 8 dall'Asia

- 6 da Nord, centro America e Caraibi

- 6 dal Sudamerica

- Una dall'Oceania

Il Paese organizzatore, come di consueto, sarà automaticamente qualificato togliendo poi di conseguenza uno slot alla confederazione di cui fa parte. Gli ultimi due posti disponibili, invece, saranno assegnati attraverso un playoff che vedrà protagoniste 6 squadre, di cui una per confederazione esclusa l'Europa e una aggiuntviva scelta dalla Fifa dalla confederazione del Paese organizzatore. Queste squadre si affronteranno in un mini-torneo che dovrebbe svolgersi a novembre 2025 e che servirà come test per l'organizzazione del torneo vero e proprio.

Festeggia in questo modo l'Oceania, che per la prima volta avrà un posto garantito alla fase finale. Africa, Asia e Nord America hanno sostanzialmente raddoppiato i loro posti, mentre per l'Europa si passa da 13 selezioni a 16.

L.P.