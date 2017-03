Juventus, emergenza in attacco: la nuova rivoluzione di Allegri

30/03/2017 19:45

JUVENTUS INFORTUNIO ATTACCANTI / Le news Juventus in questi giorni sono legati agli infortuni in avanti. Massimiliano Allegri deve fare i conti con la tegola di Pjaca, che ha chiuso la stagione dopo lo stop in Nazionale, e con i problemi di Mandzukic e Dybala. L'esperto centravanti croato si è fermato a causa di un'infiammazione al ginocchio e la sua presenza contro il Napoli è seriamente in forte dubbio, così come quella di Paulo Dybala.

L'ex Palermo nonostante qualche noia muscolare è partito per il Sudamerica per rispondere alla convocazione della sua nazionale. L'argentino però non è sceso in campo nemmeno un minuto. Le sue condizioni sono tutte da verificare in questi giorni e per capire se sarà a disposizione contro gli azzurri bisognerà attendere fino all'ultimo giorno. La Juventus non vuole correre il rischio di nuove ricadute in vista del match contro il Barcellona.

Allegri potrebbe così essere chiamato a rivoluzionare la formazione. Il 4-2-3-1 potrebbe andare in soffitta per mancanza di alternative. Cuadrado e Higuain sono gli unici attualmente arruolabili e sembra difficili che il tecnico contro gli azzurri si possa affidare a Kean e Sturaro per i due posti rimasti. La soluzione più logica potrebbe essere quella di avanzare magari sulla trequarti Pjanic così da non perdere la spinta sulla destra del colombiano, che in Nazionale ha mostrato di essere in forma. Se dovesse cambiare modulo, tornando al 4-3-1-2, Cuadrado potrebbe far spazio ad una mezz'ala come Rincon o Sturaro.

Juventus, rimpianti di calciomercato: a gennaio serviva un attaccante

Vista la rosa ampia le alternative a Massimiliano Allegri non mancheranno di certo ma qualche rimpianto per un calciomercato che a gennaio non ha visto arrivato un altro attaccante forse c'è. Con il cambio di modulo un esterno come Berardi, che per diverse sessioni, avrebbe potuto fare comodo. Portare in bianconero un calciatore come l'italiano non è certo facile ma il mercato offriva alternative come poteva essere Giaccherini, che sta faticando a trovare spazio al Napoli e che avrebbe potuto occupare ogni ruolo della trequarti.

