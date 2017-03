Serie B, 1 punto di penalizzazione al Latina: pontini ora terz'ultimi

30/03/2017 19:17

SERIE B LATINA / Ancora brutte notizie per il Latina. Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato di un punto la squadra pontina di Vivarini, che così scivola al terz'ultimo posto in classifica con 32 punti assieme al Trapani. 3 mesi di sospensione e inibizione di 30 giorni agli ex amministratori della società Pasquale Maietta e Antonio Aprile "per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Iref e dei contributi Inps sopra indicati".

R.A.