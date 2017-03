Napoli, chiuso lo storico stadio 'Collana': ora la città si mobilita

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

30/03/2017 19:15

NAPOLI CHIUSO STADIO COLLANA / E' stato lo stadio che ha ospitato il Napoli dal 1934 al 1959. Quando non c'erano ancora le tv, quando i completini non erano iper-tecnologici come adesso, quando non esisteva ancora il calciomercato. Ora però è stato chiuso, facendo arrabbiare non poco tutti gli sportivi che ancora ne usufruivano. Lo stadio Collana di Napoli è chiuso da oltre due mesi, e attualmente non si sa se e quando riaprirà. Inizia così un comunicato stampa diramato dalle associazioni sportive che usavano lo storico impianto del Vomero, che hanno in programma una manifestazione per 'salvare' lo stadio sensibilizzando le istituzioni.

Napoli, il 'Collana' al centro della polemica fra De Magistris e De Luca

Un abbandono disarmante, una grossa mancanza di rispetto nei confronti di quello che è un pezzo di storia della città di Napoli, ma non esattamente un monumento fine a se stesso. Lo stadio Collana, infatti, era ancora terreno di sport e di associazionismo di tante realtà locali che ne usufruivano. E invece, ormai, nelle notizie Napoli compare soltanto per la situazione che riguarda la sua chiusura e l'indifferenza delle istituzioni. "Settemila e più atleti che utilizzavano l’impianto vomerese sono sconcertati per la vicenda che vede responsabili solo le Istituzioni, e sono costretti insieme alle associazioni e ai loro tecnici a chiedere ospitalità presso scuole e palestre". Così recita un comunicato congiunto di tutte le società ospitate dallo stadio Collana, al centro di uno scontro fra il presidente della Regione, De Luca, e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in piena querelle anche con De Laurentiis sul 'San Paolo. L'impianto sarebbe sotto la giurisdizione della Regione, ma è oggetto di contesa con il Comune in una battaglia di concessioni. Ma i cittadini non ci stanno, e rilanciano la sfida: "Ancora una volta è lo sport a pagare il peso maggiore delle scelte, e delle non scelte politiche. A far sentire forte la loro voce di protesta per una vicenda che ha del grottesco, saranno a p.zza Quattro Giornate tutte le società, le associazioni, i tecnici, i genitori e gli atleti che facevano sport al Collana,sabato primo aprile, a partire dalle ore 10:30, da dove partirà un corteo che raggiungerà p.zza Vanvitelli, un corteo pacifico che chiederà a voce alta la riapertura della struttura immediatamente, e che vuole solo sensibilizzare tutti i cittadini per questo ennesimo schiaffo in faccia allo sport napoletano". Si chiude così il comunicato delle associazioni, in una manifestazione che sarà un tentativo di sensibilizzare Regione e Comune nel riaprire un impianto utilissimo in uno snodo cruciale della città.