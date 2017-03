Roma, 'giallo' Totti: è in scadenza ma sulla locandina della sfida col Tottenham

30/03/2017 18:52

ROMA CONTRATTO TOTTI / Non solo Spalletti. Nella Capitale, sponda giallorossa, sono in attesa di conoscere anche il futuro di Francesco Totti, che a breve potrebbe chiudere la carriera, da giocatore, con la Roma. Ma c'è un giallo: nonostante il contratto in scadenza, appare sulla locandina dell'International Champions Cup, torneo estivo ad inviti che andrà in scena pure nella prossima estate e al quale parteciperà anche la Roma. Nella locandina di presentazione (vedi in basso) della sfida tra i giallorossi e il Tottenham, in programma a New York il prossimo 25 luglio e diffusa dal settore marketing romanista, sono presenti le foto di alcuni giocatori di entrambe le formazioni. Tra questi, anche quello del capitano.

R.A.