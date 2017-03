30/03/2017 18:41

CALCIOMERCATO FIORENTINA ROSSI / 'Pepito' Rossi non tornerà alla Fiorentina. Lo ha assicurato Federico Pastorello a 'Radio Sportiva': "Sta bene fisicamente e ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene - le parole dell'agente dell'ex attaccante viola - In questo momento è al Celta Vigo con la formula del prestito, ma il suo contratto scade a fine stagione. Torna a Firenze? Sicuramente no".

R.A.