Juventus, tegola per Allegri: si ferma Mandzukic. il comunicato UFFICIALE su Pjaca

30/03/2017 18:14

JUVENTUS MANDZUKIC INFORTINIO / Continua l'emergenza in attacco in casa Juventus. I bianconeri rischiano di dover fare a meno anche di Mario Mandzukic. L'attaccante croato - come riportato da 'Sky Sport' - non si è allenato quest'oggi a causa di un'infiammazione ginocchio sinistro. Un brutto guaio, in vista della sfida contro il Napoli, considerata l'assenza sicura di Pjaca e le non ottime condizioni di Dybala.

Pe quanto riguarda Pjaca la Juventus - attraverso il proprio sito ufficiale - ha comunicato che nella serata odierna verrà sottoposto a ulteriori accertamenti presso la clinica Villa Stuart dal Prof. Mariani dopo i quali verrà presa ogni decisione per il proseguimento delle cure.

M.S.