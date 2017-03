Juventus, Dybala fra Argentina, Italia e rinnovo. E Maradona lo consacra...

Antonio Papa

JUVENTUS DYBALA / Gioca o non gioca? Resta o va via? Intorno a Paulo Dybala c'è un chiacchiericcio enorme, fra il mercato, le potenzialità e l'infortunio patito in Nazionale fa bella mostra di sé in molte delle news bianconere. L'attualità lo vuole in dubbio per Napoli-Juventus, almeno per quella di domenica sera. Il giovane calciatore argentino ha subito un lieve infortunio nel corso della sosta per le Nazionali e infatti il suo ct Bauza ha preferito tenerlo a riposo per la sfida contro la Bolivia, che l'Argentina ha poi perso 2-0 senza che Paulo riuscisse ad entrare in campo. Ora si valutano le sue condizioni, al momento è più sì che no, ma gli ultimi dubbi probabilmente saranno sciolti solo a poche ore dal match. Ma di Dybala, come detto, si parla anche per molto altro.

Dybala, arriva il rinnovo del contratto fino al 2021

Paulo Dybala, un altro campionato da protagonista e tanti occhi su di sé. L'attaccante classe '93 è uno dei protagonisti delle voci di mercato Juventus che lo vogliono oggi al Real Madrid e domani al Barcellona, con le altre big europee sullo sfondo. La Juventus si guarda intorno, ma non sembra aver alcuna intenzione di cedere il suo gioiello: per comprare Dybala ci vorranno davvero cifre record, forse anche più di Pogba. Tanto, tantissimo movimento attorno a Dybala, un talento già blindato con un contratto fino al 2021 (l'annuncio è previsto entro la fine di aprile), sul quale la Juventus vuole edificare le basi di un futuro da dominatrice assoluta, con giovani come Verratti, Rugani e Donnarumma affiancati a colonne come ad esempio Bonucci. E Dybala, appunto, che è sia un veterano che un giovane promettente, e proprio oggi ha ricevuto un endorsement speciale, quello di Diego Armando Maradona, che in un'intervista ad un'emittente argentina ha svelato la sua spiccata preferenza per il giovane Paulo, giudicato anche più forte di Gonzalo Higuain: "E' da tempo ormai che lo osservo, fin da quando a diciotto anni giocava nell'Instituto. Ora non deve fare altro che disputare più gare possibili. Di certo sfonderà, perché è un fenomeno. A volte però pretende di far certe cose molto più velocemente rispetto a quanto richieda il calcio italiano. Deve prendere confidenza con un certo modo di far calcio. Migliorerà ancora, basta lasciargli il tempo necessario". Un'investitura in piena regola, e ora Dybala è pronto a raccogliere l'eredità di Messi, che al Mondiale 2018 andrà a 31 anni suonati. Non sarà ancora il momento di passare la mano, ma mancherà davvero poco.