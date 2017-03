Calciomercato Inter, Murillo: "Ho un contratto fino al 2020. Roma? Solo rumors"

Raffaele Amato

30/03/2017 18:07

CALCIOMERCATO INTER MURILLO / Per questioni di bilancio all'inizio della prossima sessione di calciomercato l'Inter potrebbe 'sacrificare' almeno uno dei calciatori con più mercato. Tra questi ci sarebbe anche Jeison Murillo che, tuttavia, ai microfoni di 'Radio Coracol' e 'Premium Sport' ha espresso pieno apprezzamento per la sua avventura in nerazzurro dichiarandosi favorevole a una sua permanenza: "La mia famiglia è contenta di stare a Milano, per quanto mi riguarda ho un contratto fino al 2020. Rinnovo vicino? Questo non lo so, comunque io spero di far parte dell'ambizioso progetto della proprietà. Nelle ultime partite non sono sceso in campo dal primo minuto, però io continuo a lavorare lo stesso per cercare di migliorare e arrivare alla forma migliore rispettando sempre le decisioni di Pioli. Il mister ha fatto un ottimo lavoro e adesso siamo una famiglia. La Champions è ancora possibile, ma da qui alla fine del campionato dobbiamo provare a vincerle tutte, a cominciare dalla sfida di lunedì prossimo contro la Sampdoria".

Calciomercato Inter, Murillo: "Nessuna offerta dalla Roma"

L'ex Granada ha negato ogni possibile approccio con la Roma, che lo avrebbe messo nel mirino come possibile sostituto di Kostas Manolas, possibile colpo del calciomercato Inter estivo: "Solo rumors, mai arrivata un'offerta dai giallorossi". Chiosa senza polemica sulla sua mancata convocazione in Nazionale: "Quella del ct Pekerman è stata solo una scelta tecnica che non mi ha fatto arrabbiare. Continuerò a dare il meglio di me stesso per riguadagnarmi un posto nella Colombia".