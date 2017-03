30/03/2017 17:31

BAYERN MONACO ANCELOTTI CARRASCO / Il Bayern Monaco guarda in Spagna per rafforzare la squadra. I tedeschi, allenati da Carlo Ancelotti - secondo quanto riportato da 'As' - sarebbero sulle tracce di Carrasco dell'Atletico Madrid. Il belga sarebbe stato individuato come il rinforzo ideale in alternativa a Ribery.

M.S.