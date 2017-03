Football Leader 2017, premio alla carriera per Sacchi

30/03/2017 17:10

FOOTBALL LEADER SACCHI / Premio speciale alla carriera per Arrigo Sacchi. L'ex tecnico del Milan e della Nazionale italiana sarà il protagonista principale al 'Football Leader 2017', manifestazione che quest'anno si terrà a Napoli, martedì 6 giugno nello splendido proscenio di Castel dell'Ovo.

Sacchi, che in carriera ha collezione ben 10 titoli, non è nuovo a premi del genere: nel settembre del 2007 era stato, infatti, nominato dal 'Times' miglior allenatore italiano di tutti i tempi e 11º in assoluto a livello mondiale.

M.S.