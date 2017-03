FOTO CM.IT - Ranieri premiato in Campidoglio per il titolo con il Leicester

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

30/03/2017 16:55

FOTO CM.IT RANIERI/ Roma non si è dimenticata di Claudio Ranieri, protagonista della splendida cavalcata che ha portato il Leicester a vincere la Premier League. A quasi un anno di distanza, e con il tecnico licenziato dai 'Foxes' durante questa stagione, la capitale ha deciso di rendergli onore. Ranieri è arrivato in Campidoglio dove, nell'aula Giulio Cesare, verrà premiato dal sindaco Virginia Raggi per il titolo ottenuto con il Leicester.