Calciomercato Napoli, l'agente di Cragno: "Giuntoli lo stima, ma..."

30/03/2017 16:43

NAPOLI CRAGNO - Il Napoli nella prossima sessione di mercato potrebbe intervenire tra i pali. Pepe Reina è, al momento il titolare, ma i dirigenti guardano anche al futuro. Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza ai campani è quello di Alessio Cragno, al Benevento ma di proprietà del Cagliari. "Giuntoli lo stima come portiere e come ragazzo ed è una cosa risaputa - le parole di Graziano Battistini, agente del portiere, a 'Radio Crc' - Ma da qui a dire che ci sono trattative avviate è prematuro. Sono consapevole che Napoli è una piazza importante e che il percorso migliore per Alessio è dare continuità a quello che sta facendo. E' importante che Cragno abbia spazio e la possibilità di dimostrare quanto vale con continuità ed è ovvio che il grande club attira, ma in un grande club ci sono grandi calciatori e certe gestioni le valuterei bene. Forse uno step intermedio potrebbe essere la soluzione migliore rispetto al salto doppio, per cui c'è da valutare diverse cose".

A.L.