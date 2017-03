Bayern Monaco, Hummels sfida Müller su Instagram

30/03/2017 16:41

NEWS BAYERN MONACO/ Nel match di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco, Mats Hummels era stato ripreso dalle telecamere mentre si rovesciava un cappuccino addosso. Una scena diventava virale che non ha lasciato scampo al difensore tedesco, diventato oggetto di scherno da parte di tanti suoi compagni di squadra, Thomas Müller su tutti. Per far smettere l'attaccante di prendersi gioco di lui, Hummels gli ha lanciato una serie di sfide con un video pubblicato su 'Instagram': "Siamo qui a venti metri di distanza dal luogo dell'incidente del cappuccino e sono con qualcuno che sembra divertito della cosa. Ho deciso di affrontarlo in una serie di sfide. Fra le altre, chi beve il più bel cappuccino nel minor tempo possibile, ma non solo…". Qualche sfida sui campi di allenamento è già andata in scena: bisognerà seguire i loro profili social per sapere chi vincerà.

S.F.