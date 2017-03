Roma-Empoli, arbitra Massa: statistiche e precedenti

Michele Spuri

30/03/2017 16:32

SERIE A ARBITRO ROMA EMPOLI / Dopo la sosta per le nazionali, sabato 1 aprile 2017 alle ore 20.45 la Roma di Luciano Spalletti ospiterà l’Empoli di Giovanni Martusciello allo 'Stadio Olimpico' nel secondo anticipo dell’undicesima giornata di ritorno di Serie A. A dirigere l’incontro sarà il signor Davide Massa (finito nel mirino delle critiche dopo la direzione di Juventus-Milan dello scorso 10 marzo) della sezione di Imperia, con gli assistenti che saranno Paganessi e Tasso, mentre Tagliavento e Serra come addizionali. Il quarto ufficiale sarà invece Sergio Ranghetti di Chiari.

Roma-Empoli, statistiche e precedenti arbitro Massa

Per Davide Massa sarà il primo Roma-Empoli, dopo aver diretto per 9 volte i giallorossi e 11 i toscani. Bilancio non positivissimo in ottica news Roma con il fischietto di Imperia: i giallorossi hanno ottenuto 4 vittorie (in trasferta a Livorno, Bologna, Cagliari e Bergamo), 4 pareggi (all’Olimpico con Pescara, Sassuolo, Verona e Bologna) e 1 sconfitta (in casa contro l’Udinese nella stagione 2012/2013). Sin qui zero gioie in casa, dunque, per i lupi. In questa stagione il club capitolino non è stato ancora diretta da Massa. L’Empoli invece con l’arbitro in questione ha ottenuto 4 vittorie (3 delle quali in Serie B), 3 pareggi e 4 sconfitte (l’ultima quella interna nel derby contro la Fiorentina per 4-0).