Calciomercato Napoli, Zielinski: "Qui sto bene. E la Juventus..."

30/03/2017 16:36

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Piotr Zielinski, intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc', ha parlato del suo futuro e della prossima sfida doppia tra Napoli e Juventus: "Stiamo vivendo molto bene questa settimana, sentiamo la grande attesa e sappiamo che per il pubblico è importante vincere. Vogliamo regalare una gioia alla nostra gente e battere la Juventus per avvicinarci in classifica. Il campionato non è finito e si può riaprire. Se giochiamo come sappiamo possiamo battere la Juventus. Con la mano dei tifosi possiamo farcela".

COPPA ITALIA - "Crediamo alla finale. Ci sono due gol da recuperare ma siamo una grande squadra e possiamo farcela tranquillamente. Per il momento è più importante il match di campionato".

CALCIOMERCATO - "Il mio futuro? Io sto benissimo a Napoli, non ho nessuna voglia di muovermi. C'è un grandissimo gruppo e il pubblico è fantastico, non c'è nessun problema".

S.F.