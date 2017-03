Calciomercato Inter, sale Berardi scende Bernardeschi: il borsino dell'attacco

Stefano Migheli

30/03/2017

CALCIOMERCATO INTER ATTACCO / La prossima estate il calciomercato Inter potrebbe vivere una nuova rivoluzione in attacco. Il gruppo Suning vuole rinforzare il reparto offensivo nerazzurro per cercare di puntare allo scudetto. Alexis Sanchez è senza dubbio il giocatore più ambito e ricercato per lo status da top player e l'Inter vuole prenderlo per formare con Icardi una coppia gol da sogno. L'ex Udinese ha il contratto in scadenza nel 2018 e sembra aver deciso da tempo di lasciare l'Arsenal, nonostante nelle ultime ore sia arrivato un annuncio che non confermi queste indiscrezioni. Tuttavia, Suning sta preparando un’offerta milionaria per convincerlo a sposare la causa nerazzurra, molto ambiziosa e decisamente stuzzicante sul piano tecnico ed economico. Per quanto riguarda Berardi, ormai si è scritto di tutto e di più intorno al giocatore del Sassuolo, quest'anno frenato da un infortunio che ne ha limitato la stagione dell'esplosione definitiva. Il club emiliano chiede non meno di 40 milioni di euro, cifra che l'Inter intende abbassare per ovvi motivi: Squinzi, tifoso dichiarato milanista, non vorrebbe mai venderlo ai nerazzurri. Il suo acquisto è senza dubbio difficile ma non impossibile: molto dipenderà dalla volontà del giovane intoccabile dell'Under 21. Più complicata la pista Bernardeschi. Sousa ha capito che sulla fascia era limitato ed è stato ripagato da una stagione super: gol, assist, crescita esponenziale e tecnica purissima per il nuovo numero 10 della nazionale del futuro. Anche in questo caso la Fiorentina non vuole venderlo ma è intenzionata a fissare la clausola rescissoria intorno ai 50 milioni di euro: anche in questo caso, l'Inter si vedrebbe costretta a pagare una somma enorme per averlo.

Calciomercato Inter, Keita in secondo piano. Si monitora la situazione di Mertens

Lotito è stato chiaro: non intende scendere sotto i 30 milioni di euro per il cartellino di Keita. Ad oggi sembra essere il meno caro tra gli obiettivi di calciomercato nerazzurri e il più vicino alla cessione, poiché anche il senegalese non ha nessuna intenzione di rinnovare. Tuttavia, la scadenza del contratto nel 2018 impone alla Lazio di non tirare troppo la corda per non vederlo andare via a parametro zero tra un anno. Su di lui c'è anche il Milan e soprattutto il Napoli. A proposito di partenopei, ecco Mertens, reinventato centravanti da Sarri per necessità dopo l'infortunio di Milik e la delusione Gabbiadini. Il belga costa caro e rappresenta forse il profilo ideale per esaltare le doti di Icardi; duttile e molto abile in zona gol e decisamente propenso all'assist, ha dalla sua esperienza internazionale e dinamicità uniche sul fronte d'attacco. Ma il Napoli vorrà privarsene? Tutto dipenderà dall'accordo o meno sul rinnovo del contratto: l'Inter monitora in attesa di piazzare il colpo a sorpresa...