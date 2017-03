Calciomercato, Carnevali: "Inter pazza di Berardi? Fa bene, è un campione"

Alessio Lento (@lentuzzo)

30/03/2017 15:46

CALCIOMERCATO INTER BERARDI - Domenico Berardi si prepara ad essere uomo calciomercato nella prossima sessione di mercato. Tornato dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per molto tempo, il 22enne estroso attaccante del Sassuolo è finito con forza nel mirino del calciomercato Inter con la proprietà cinese pronta a fare follie per lui. Interesse che non può che far piacere al Sassuolo, club proprietario del cartellino del calciatore.

Calciomercato Inter, Carnevali su Berardi e Di Francesco

Ed è l'amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali, a parlare del futuro del giocatore calabrese: "Ben venga che ci siano società importanti che chiedono i nostri giocatori, vuol dire che il nostro staff ha scelto ragazzi di qualità - ha detto a '4-4-2' su 'sportmediaset.it' - L'anno scorso c'era la Juve, ma c'era la volontà nostra e sua di continuare insieme e poi in estate vedremo. Penso che sia uno dei talenti più importanti del nostro calcio, è normale che i grandi club italiani e stranieri siano su di lui. Suning pazzo di Berardi? Fa bene a esserlo perché è un campione. Se fosse veramente così al momento opportuno l'Inter ci farà una richiesta che adesso non è mai arrivata. Non c'è stato nessun contatto per Berardi fino adesso. Quanto vale il suo cartellino? Ho letto grandi cifre in giro, penso che nel momento in cui c'è la volontà di fare l'operazione si farà la valutazione giusta".

Carnevali si sofferma anche sul futuro del tecnico Eusebio Di Francesco: "Ogni anno in questo periodo si parla del mister e questa cosa ci gratifica perché significa che abbiamo lavorato bene. Con lui abbiamo un rapporto eccezionale e nel momento in cui lui vorrà provare qualcosa in una società importante ne potremmo parlare. Ma, al di là del contratto, credo ci sia la concreta possibilità che si possa continuare insieme".