Calciomercato Roma, Manolas avverte Inter e Juventus: "Solo Dio sa il mio futuro"

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

30/03/2017 15:17

CALCIOMERCATO ROMA/ Kostas Manolas è uno dei calciatori più chiacchierati del Calciomercato Roma: nonostante abbia un contratto che lo lega ai giallorossi per altri due anni, il difensore greco è finito sul taccuino di diversi top club europei e italiani. In Serie A, oltre alla Juventus, l'Inter ha messo nel mirino Manolas. Alle tante voci che si rincorrono, il diretto interessato ha risposto così: "Come ho letto su tutti i giornali, il mio futurò sarà al Real Madrid, al Barcellona, al Manchester United, all'Arsenal, alla Juventus, all'Inter...al PSG...non ho letto nessuna squadra che non è su di me. Il mio futuro lo sa solo Dio, io devo pensare solo a fare bene alla Roma perché la realtà è che ho ancora due anni di contratto. Il club e i tifosi mi hanno sostenuto sempre e prometto che darò sempre il 110% mettendo tutto il cuore per questa squadra" ha spiegato a 'Sky Sport'.

Calciomercato Roma, messaggio di Manolas a Inter e Juventus

Oltre a Manolas, anche Nainggolan è ricercatissimo sul calciomercato. Sul 'Ninja', il greco ha le idee chiare: "Non ho mai detto che la Roma non è un grande club, se non lo fosse io non sarei qui. Non ho mai spinto Nainggolan lontano dalla Roma, ho detto che è un top player che può giocare ovunque. E' una scelta sua, non sono io a dirgli dove deve andare".

Passando al campo, il centrale della Grecia mette nel mirino Empoli e Lazio: "La partita con l'Empoli di sabato sera? E' da vincere e basta. L'Empoli è una squadra che gioca bene anche se si trova in fondo alla classifica, ma noi dobbiamo solamente vincere. Che ricordo ho della gara d'andata finita 0-0? Bruttissimo, mi sono spaccato il naso e abbiamo pareggiato".

"Se tiferò per qualcuna in Napoli-Juventus? Non tifo per nessuno, sarà una bella partita fra due grandi squadre e vediamo chi vincerà. Se la Roma è ancora in tempo per vincere un titolo in questa stagione? Speriamo, abbiamo due obiettivi difficili. Siamo a meno otto dalla Juventus e abbiamo perso 2-0 nella semifinale di Coppa Italia con la Lazio, ma dobbiamo sempre crederci".

"Rimonta difficile con i biancocelesti? Con il Lione meritavamo di passare, se la palla non entra non si può mai dire, ma se riusciremo a fare la stessa partita sono fiducioso. La rimozione delle barriere in curva? Sono contento per i tifosi, sarà una motivazione extra per noi".

"Cosa mi ha insegnato Spalletti? Di credere sempre alla vittoria perché lui è uno che vuole vincere sempre. In quale difesa mi trovo meglio? Le mie migliori partite le ho fatto a quattro, ma decide il mister. Il difensore più forte che ho affrontato in Italia? Secondo me Chiellini, è sempre attento e concentrato. L'attaccane più forte affrontato? Higuain, non penso ci sia altro da dire".