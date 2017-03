Calciomercato Inter, da Oblak a Martinez: tutte le trattative in entrata

Stefano Migheli

30/03/2017 15:35

CALCIOMERCATO INTER / Ormai da diverse settimane l'Inter è molto attiva sul calciomercato per rinforzare una rosa che nei prossimi anni potrebbe diventare un vero e proprio dream team grazie al potenziale economico della proprietà cinese. Come annunciato dal Ds Ausilio alcune settimane fa, l'Inter prenderà solo top player in estate ed è lecito aspettarsi colpi di spessore provenienti dalla Serie A e dall'estero, ovviamente col placet della famiglia Suning.

Calciomercato Inter, i movimenti in entrata nel reparto difensivo

PORTIERI - Si guarda al futuro con oculatezza facendo numerose valutazioni di diversa natura: età, potenziale, margini di miglioramento in prospettiva e relativa equazione costo/qualità prezzo. Jan Oblak dell'Atletico Madrid ha tutte queste caratteristiche e al momento è il preferito dalla dirigenza, che sonda anche e soprattutto il mercato italiano che in tema portieri non sbaglia praticamente mai: ecco spuntare Cragno del Benevento, di proprietà del Cagliari, titolare nell'Under 21 e valutato intorno ai 10 milioni di euro. Non tramontano le piste Perin del Genoa e Meret della Spal, così come Ederson del Benfica, già nel giro della nazionale brasiliana.

DIFENSORI - Il reparto che registrerà numerosi movimenti sarà la difesa, in particolare il pacchetto centrale: via Andreolli, Sainsbury, Ranocchia e forse anche Murillo, dentro de Vrij, Manolas, Gonzalo Rodriguez e Bastoni, rispettivamente di Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Arrivare ai due capitolini non sarà semplice a causa delle resistenze dei rispettivi club e dell'alto costo delle operazioni: se per l'olandese potrebbero bastare circa 20 milioni grazie alla volontà di non rinnovare e alla scadenza del contratto nel 2018, per il greco ne servono circa 40 per il si definitivo: la Roma ha un buco nel bilancio importante e deve vendere, per questo il suo sacrificio è considerato necessario ma al tempo stesso molto oneroso. Le parti stanno trattando e non è escluso che Suning possa portare a termine entrambe le operazioni per blindare definitivamente un reparto che ha mostrato diverse crepe nell'arco della stagione. Discorso diverso per Gonzalo, in scadenza a giugno e dunque acquistabile a parametro zero: su di lui è viva la concorrenza di molti club esteri e Ausilio dovrà battere tutti sul tempo. Bastoni, invece, rappresenta la soluzione per il futuro: i contatti con l'Atalanta sono ormai in fase avanzata e potrebbe sbarcare a Milano nell'estate del 2018.

TERZINI - D'Ambrosio e Ansaldi rimarranno in rosa ma servono due elementi top che sostituiscano Santon e Nagatomo: i nomi in agenda sono quelli di Zappacosta, Darmian e Conti per la destra, Ricardo Rodriguez e Ghoulam per la sinistra. Il torinista, titolare anche in Nazionale, ha scalato le gerarchie in queste ultime settimane e sembra essere il giocatore preferito da Pioli; ha dalla sua una grandissima corsa, resistenza e dinamicità, oltre ad una duttilità che ne fa un giocatore capace di giocare terzino con la difesa a 4, esterno nel centrocampo a 5 (esattamente come l'atalantino Conti) ma anche come esterno d'attacco in un ipotetico 4-3-3. Valutato sui 10 milioni - ancora una volta come il nerazzurro bergamasco Conti - può ripercorrere le orme dell'attuale titolare D'Ambrosio. Darmian, obiettivo inseguito vanamente a gennaio, non è un nome da scartare a prescindere poiché potrebbe tornare utile anche come possibile alternativa per la fascia sinistra, dove Ricardo Rodriguez è in assoluto il candidato numero 1 per diventare il prossimo titolare dell'Inter: il Wolfsburg non vorrebbe cederlo ma la clausola rescissoria di 22 milioni di euro può essere la via percorsa dalla società se le trattative dovessero arrivare ad un difficile punto di incontro (basti pensare all'estenuante trattativa con la società tedesca per Perisic). Ghoulam del Napoli è il piano B se la pista svizzera naufragasse: anche in questo caso servirà un esborso economico importante per la buona riuscita dell'operazione.

Mercato Inter, da Berardi a Bernardeschi: il futuro è nerazzurro

CENTROCAMPISTI - Se Brozovic dovesse essere ceduto, il calciomercato Inter farebbe un tentativo per Nainggolan della Roma, seppur sia un profilo difficilmente percorribile a causa del veto imposto dai giallorossi. Tra le alternative, se così si possono definire, citiamo un altro giallorosso e nello specifico l'olandese Strootman, in scadenza nel 2018 e valutato sui 22 milioni, oltre a Verratti del Psg, oggetto del desiderio principale ma dal costo esorbitante: 80 milioni di euro. Ultimo nome (per ora) nel calderone dei mediani è quello di Torreira della Sampdoria, gioiello che si è distinto in questa stagione a Genova. Attuale quotazione di mercato: 12 milioni di euro. Nel 4-2-3-1 che sarà utilizzato in pianta stabile, la mediana sarebbe così al completo con Medel, Kondogbia, Gagliardini più Joao Mario e Banega a spartirsi il ruolo di trequartista dietro Icardi.

ATTACCANTI - I movimenti più interessanti e stuzzicanti riguardano senza dubbio l'attacco: fermo restando che Icardi è l'intoccabile e la squadra dovrà ruotare intorno a lui, ecco spuntare i profili giusti per consentirgli di segnare gol a grappoli e diventare tra i più forti centravanti del mondo. I nomi che l'Inter segue da tempo sono quelli di Sanchez dell'Arsenal, Berardi del Sassuolo, Bernardeschi della Fiorentina e Keita della Lazio, senza dimenticare Mertens del Napoli che però rappresenta una soluzione molto difficile da percorrere.

In ultima analisi, l'Inter deve anche ricercare un vice Icardi che si restringe a 3 nomi: Roger Martinez del Jiangsu Suning, Petagna dell'Atalanta e Schick della Sampdoria. Il colombiano è di proprietà dei nerazzurri e sta maturando esperienza nel campionato cinese con discreto successo, ma al momento sembra molto più probabile un prestito in Serie A - soprattutto a causa del suo status da extracomunitario - per consentirgli di conoscere la categoria. L'atalantino piace molto per caratteristiche ma il preferito è il ceco della Sampdoria, colui che ha letteralmente stregato la dirigenza: gran fisico, tecnica sopraffina e senso del gol come pochi, è senza dubbio il candidato ideale per l'età e per la sua particolarissima attitudine ad essere decisivo a gara in corso. Per la sua cessione la Sampdoria chiede 25 milioni di euro.