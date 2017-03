Calciomercato Milan, gli americani trattengono Donnarumma?

Matteo Bellan

30/03/2017 15:20

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il futuro di Gianluigi Donnarumma è uno dei temi più discussi in casa Milan. Il suo contratto in scadenza a giugno 2018, con un rinnovo ancora da trattare, alimenta molte voci di calciomercato. Non è una sorpresa che un simile talento, nonostante i soli 18 anni appena compiuti, possa già essere già cercato da club importanti. E infatti Donnarumma è nel mirino di big quali Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Manchester United.

I tifosi rossoneri sono spaventati da una possibile partenza del loro beniamino, anche perché di mezzo c'è un agente come Mino Raiola con cui non è mai facile trattare. Starà alla nuova dirigenza riuscire a trovare l'accordo per blindare il ragazzo. Tutto rinviato ai giorni post-closing del 14 aprile, quando la nuova proprietà cinese sarà chiamata a questo primo banco di prova da superare per guadagnarsi la fiducia dei milanisti.

Calciomercato Milan, Donnarumma più vicino alla permanenza

Intanto il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti svela a 'Premium Sport' un dettaglio che può avvicinare il rinnovo di Donnarumma e la sua permanenza. Si tratta della modifica allo Statuto societario che sarà effettuata il 14 aprile in occasione dell'Assemblea dei Soci a Casa Milan. Uno degli articoli oggetto di cambiamento riguarda le regole della govenance del club. Elliott Management Corporation, con cui Yonghong Li si è indebitato per poter completare l'operazione di acquisto del club, intende introdurre un punto in cui venga stabilito che il fondo americano debba dare l'ok a ogni cessione pensata dalla dirigenza in sede di calciomercato Milan.

Il motivo che spinge l'hedge fund di Paul Singer a pretendere questo cambiamento nello Statuto non è certamente legato all'amore per i colori rossoneri. L'intento è quello di tutelare il proprio prestito di denaro facendo in modo che il 'Diavolo' non perda valore attraverso la vendita dei giocatori migliori. Anzi, Elliott Management Corporation auspica che il Milan si rilanci e possa tornare ai vertici del calcio. Il rinnovo di Donnarumma e la sua successiva permanenza sono elementi importanti per capire se il progetto della nuova proprietà avrà prospettive di livello.