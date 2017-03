Real Madrid, Marcos Llorente: "Quello che decideranno sarà il meglio per me"

31/03/2017 03:17

REAL MADRID LLORENTE - Marcos Llorente è uno dei protagonisti dell'Alaves finalista della Copa del Rey. Il giocatore è in prestito dal Real Madrid e lo stesso calciatore ha parlato del suo futuro: "Preferisco concentrarmi su quello che verrà da qui alla fine della stagione - ha detto il 22enne calciatore a 'Onda Cero' - Quello che sarà l'anno prossimo si vedrà. Se il Real Madrid deciderà di mandarmi ancora in prestito, vorrà dire che sarà la decisione migliore per il mio futuro".

A.L.