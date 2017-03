Calciomercato Milan, Niang: "Meritavo i rossoneri, troppi cambi di allenatore"

30/03/2017 14:56

CALCIOMERCATO MILAN/ M'Baye Niang ha lasciato il Milan durante la sessione di calciomercato invernale: l'attaccante francese ha preso la via dell'Inghilterra, trasferendosi in prestito al Watford di Walter Mazzarri. Una scelta che l'ex Genoa rifarebbe: lo ha raccontato in una lunga intervista rilasciata al 'Guardian', dove non ha lesinato dichiarazioni interessanti e polemiche, pur ammettendo i suoi errori con la maglia rossonera. "Ripensando a due o tre anni fa, ho davvero fatto degli errori stupidi e che mi hanno danneggiato, ma ora mi piace pensare di essere maturato, di essere diventato un po' più saggio e di capire di più sulla vita e su come funziona e quegli errori mi servono da insegnamento".

Calciomercato Milan, Niang ammette: "Ho commesso tanti errori"

"Col Milan ho giocato partite molto importanti e ho avuto anche la fortuna di segnare in alcune di quelle gare - ha raccontato Niang che in estate tornerà ad essere un nome di rilievo del calciomercato Milan - La gente si domanda se non avessi troppa pressione addosso, ma non è così: se sei al Milan è perché meriti di stare lì e io me l'ero meritato. Non voglio cercare scuse, ma da quando sono arrivato in rossonero sono cambiati davvero tanti allenatori e per un giovane non è facile cambiare sempre tecnico e adattarsi ogni volta ad un modulo diverso e probabilmente è questo che ha giocato contro di me". Futuro? Niang ha le idee chiare: "Ora si tratta di lavorare e di trovare la continuità di rendimento, sperando che questo mi permetta di ritornare nuovamente in un grande club".

S.F.