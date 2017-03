Calciomercato Lazio, Meyer in partenza ma la Premier League lo tenta

30/03/2017 14:34

CALCIOMERCATO LAZIO/ Tra i tanti obiettivi del calciomercato Lazio per la prossima stagione, c'è anche Max Meyer. Quello del centrocampista tedesco dello Schalke 04 è un profilo che piace da tempo in casa biancoceleste. Il direttore sportivo Igli Tare lo sta seguendo da diversi mesi con attenzione, pronto a sfruttare l'occasione giusta per portarlo in Serie A. I recenti sviluppi di calciomercato però, spingono il giocatore lontano tanto dalla Germania quanto dall'Italia, prospettando un suo approdo in Inghilterra.

Calciomercato Lazio, insidia inglese per Meyer

In Germania sono sicuro: Meyer ha deciso di lasciare lo Schalke 04 al termine della stagione, perché poco incline a seguire i rigidi dettami del tecnico Weinzierl che ne limita l'estro a favore del pressing. Per la Lazio di Simone Inzaghi sarebbe un'occasione da non farsi scappare, ma proprio in queste ore, su di lui sono piombate tre squadre di Premier League. Come riporta il 'Daily Mirror', Tottenham, Everton e Liverpool stanno sondando il terreno per portarlo in Inghilterra. A fargli la corte più serrata sarebbe Klopp: il manager dei 'Reds' lo ha visto affrontare il suo 'vecchio' Borussia Dortmund diverse volte e non ha dubbi sulle sue capacità. Pronta già l'offerta da presentare allo Schalke: 15 milioni di euro.

S.F.