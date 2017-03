30/03/2017 14:12

CALCIOMERCATO ARSENAL/ Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger, ha parlato così del suo futuro sulla panchina del club londinese: "Non oggi ma ho tutto ben chiaro in testa. Se resterò due mesi o due anni? Il mio impegno resterà lo stesso - ha dichiarato in conferenza stampa - Non ho più niente da dire, state cercando di forzarmi a parlare di qualcosa di cui non voglio parlare".

S.F.