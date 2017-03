30/03/2017 13:55

NAPOLI CONDIZIONI HYSAJ / In vista della doppia sfida contro la Juventus destavano una certa preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Hysaj, sul quale si è espresso quest'oggi il direttore dell'emittente ufficiale azzurra, 'Radio Kiss Kiss Napoli', Valter De Maggio: "Hysaj ha preso parte alla doppia seduta d'allenamento di Sarri con gli altri difensori. La botta subita in Nazionale è stata smaltita".

L.I.