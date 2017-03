I CRAQUE DEL MOMENTO - Scamacca: il re del Carnevale di Viareggio

Maurizio Russo

30/03/2017 14:05

SASSUOLO SCAMACCA VIAREGGIO / Il Sassuolo entra nella storia. Un'altra volta. Dopo aver partecipato per la prima volta ad una competizione europea - facendo anche bella figura in Europa League - con la prima squadra, il club neroverde si è imposto anche a livello giovanile, vincendo la Viareggio Cup con la formazione Primavera. La favola dei ragazzi di Mandelli ricorda molto quella del Portogallo che la scorsa estate trionfò a sorpresa ad Euro 2016. Come i lusitani, infatti, anche gli emiliani nei 90 minuti regolamentari non è andata mai (o quasi) oltre il pareggio. Ma ai calci di rigore il Sassuolo è stato impeccabile e si è portato a casa la Coppa Carnevale.

SEMPRE DECISIVO - Nella fase a gironi il Sassuolo è passata tra le migliori seconde battendo Pisa e Psv Eindhoven e pareggiando il derby contro il Bologna. A partire dalla fase ad eliminazione diretta, a prendersi la scena è stato Gianluca Scamacca: il centravanti romano ha siglato il gol del pareggio contro la Fiorentina negli ottavi di finale. Nei quarti si è ripetuto contro la favoritissima Inter sbloccando il punteggio, quindi in semifinale contro il Torino (finita 0-0) ha siglato l'ultimo rigore della serie e poi in finale contro l'Empoli ha prima segnato la rete del definitivo 2-2, poi si è preso nuovamente la responsabilità di tirare l'ultimo penalty. Non c'è dubbio che sia stato lui il craque della competizione.

Sassuolo, Scamacca colpo in prospettiva

Arrivato dal Psv Eindhoven l'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, Gianluca Scamacca si annuncia come l'ennesimo colpo in prospettiva del Sassuolo, da sempre attenta ai giovani talenti soprattutto italiani. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, il centravanti è poi 'fuggito' in Olanda nel gennaio del 2015 per firmare un contratto da professionista. Il ritorno in Italia sembra promettere bene: in Primavera sta facendo benissimo ed è facile immaginare che la prossima stagione verrà aggregato in prima squadra o ceduto in prestito per giocare con continuità.