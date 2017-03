Calciomercato Roma, da Manolas a Perotti: occhio alle sorprese sul fronte cessioni

Michele Spuri

30/03/2017 13:18

CALCIOMERCATO ROMA POSSIBILI CESSIONI \ Con l'arrivo di Monchi si parla molto di mercato in entrata e di incontri fissati con Spalletti per capire quale sarà il futuro dello stesso tecnico giallorosso, ma il nuovo ds giallorosso dovrà iniziare a riflettere anche alle possibili uscite, che potrebbero rivelarsi vitali per il calciomercato Roma in entrata. I giocatori più corteggiati rimangono Radja Nainggolan e Kostas Manolas; se il primo ha già fatto sapere di voler rimanere nella capitale, nonostante il continuo pressing del Chelsea di Conte, per il secondo le possibilità che rimanga nella capitale sono sempre più basse. Sul centrale greco è forte il pressing dell’Inter, pronta a presentare un’offerta di 40 milioni di euro (bonus compresi). Non sono comunque da sottovalutare le piste estere, quelle che portano a PSG, Arsenal e Manchester United. Un altro difensore della Roma che piace molto è Rüdiger, per il quale anche qui le offerte dalla Premier non mancano, su tutti Chelsea e Manchester City.



Calciomercato Roma, occhio alle sorprese Perotti ed El Shaarawy

In alcune situazioni di calciomercato in uscita bisognerà comunque aspettare e capire che ne sarà del futuro di Luciano Spalletti. Stephan El Shaarawy, riscattato lo scorso giugno, fino a qualche settimana fa non aveva avuto un grande minutaggio, dovuto anche ad alcune scelte tecniche, Diego Perotti ha ancora due anni di contratto con la Roma, ma non ha nascosto comunque l’idea di tornare al Boca Juniors, dove è cresciuto e dove, soprattutto, non è riuscito a dare il suo contributo nella piccola esperienza dell’inverno del 2014. Entrambi vantano molti estimatori. L'ex Monaco piace, ad esempio, a Fiorentina e Napoli, mentre 'el Monito' è finito nei radar di Inter, Atletico Madrid, Siviglia, ma non solo.

Calciomercato Roma, il futuro dei giocatori in prestito

Chi, invece, molto probabilmente farà il suo ritorno nella capitale è Seydou Doumbia, Nonostante i 2 milioni di euro spesi per il prestito oneroso e i 13 gol realizzati in 24 presenze con il Basilea, il club svizzero non sembra essere intenzionato ad esercitare il riscatto fissato a 6 milioni. Per lui, che ha un contratto fino al 30 giugno del 2019 con la Roma, dunque, si paventa un’altra estate nella quale dovrà cercare una squadra. Diverso il discorso di William Vainqueur, per il quale il Marsiglia potrebbe presentare un’offerta alla Roma per acquistarlo a titolo definitivo. Da capire infine quale sarà il destino di Gerson, che a gennaio scorso è stato ad un passo dalla cessione al Lille. Questa sua esperienza iniziata poco meno di un anno fa, potrebbe essere giunta già al termine.